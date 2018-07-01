Футболист сборной Уругвая обрадовался возвращению в Нижний Новгород

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Полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра в интервью «Газеты.Ru» поделился радостью из-за возвращения команды на тренировочную базу в Нижний Новгород.

«Да, я очень рад, что мы вернемся в Нижний. Сборная уже провела там очень много дней во время матчей в группе, и это было просто превосходно.

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Местные жители относятся к нам самым лучшим образом. Это отличный город для нас», — сказал Торрейра.

Футболист также отметил, что его впечатлила олимпийская площадь в городе Сочи, где состоялся матч 1/8 финала мирового первенства.

«В целом город очень красивый и, я бы даже сказал, удивительный.

Моя семья тоже находится в Сочи, в том числе и моя девушка. Я очень счастлив, что все они были здесь на матче», — подытожил он.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее Торрейра восхитился Нижним Новгородом во время чемпионата мира по футболу в России.