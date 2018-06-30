Пепе сравнял счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай — Португалия
Португальский защитник турецкого «Бешикташа» Пепе сравнял счет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Уругвая, сообщает «Советский спорт».
На 55-й минуте встречи Пепе переправил мяч головой в ворота Фернандо Муслеры после навеса защитника дортмундской «Боруссии» Рафаля Геррейро.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Эдинсон Кавани открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Уругваем и Португалией.