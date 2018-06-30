Во время ЧМ-2018 Саранск посетили фанаты из 44 стран

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Во время чемпионата мира по футболу в России Саранск посетили более 160 тыс. фанатов из 44 стран мира, сообщает ТАСС.

«Представители 44 стран мира купили билеты на матчи мундиаля в Саранске. В общей сложности игры посетили более 160 тыс. болельщиков, в Саранске — один из самых высоких показателей посещаемости матчей турнира», — сказал председатель правительства Мордовии Владимир Сушков.

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Он уточнил, что 37,5% аудитории матчей в Саранске составили граждане России, а 62,5% — иностранные болельщики.

Наибольший интерес к играм группового этапа в Мордовии проявили гости из стран Латинской Америки.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборную Португалии оградили от болельщиков двойным забором.