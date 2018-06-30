Российская футболистка не верит в победу национальной команды над Испанией

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Российская нападающая «Валенсии» Надежда Карпова поделилась прогнозом на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 национальной сборной с командой Испании. Об этом сообщает The Flow.

«Испанию не пройдем. А вот Португалию могли бы», — отметила 23-летняя футболистка.

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Встреча между сборными России и Испании состоится 1 июля в 17:00 на московском стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее футболисты сборной России обратились к болельщикам в видеоролике перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании.