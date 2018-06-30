Мутко посетил тренировку сборной России перед игрой с Испанией
Сборная России тренируется в полном составе перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании. Об этом сообщает ТАСС.
На тренировке также присутствовал вице-премьер России и председатель координационного совета при правительстве России по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.
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Встреча между сборными России и Испании состоится 1 июля в 21:00 по московскому времени на столичном стадионе «Лужники».
«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о предстоящем матче с командой Испании.