Станислав Черчесов: испанцы играют в понятный нам футбол‍

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Испанцы демонстрируют понятный футбол, но против него тяжело действовать. Конечно, мы сделаем все возможное.

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Помню, как мы играли со сборной, которой руководил Лопетеги. Изменения в команде с приходом Йерро очевидны.

Не буду говорить, что конкретно изменилось, но Испания играет по-другому», — цитирует Черчесова пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро заявил, что голкипер Давид де Хеа примет участие в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой России.