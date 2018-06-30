Де Хеа сыграет в стартовом составе сборной Испании в матче с Россией
Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро заявил, что голкипер Давид де Хеа примет участие в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой России.
«Да, де Хеа будет играть. Уважаю все мнения, но принимаю решения я, и у меня есть чёткие представления об игре против России», — цитирует Йерро «Спорт-Экспресс».
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Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе «Лужники».
«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.
Ранее Йерро поделился ожиданиями от предстоящего матча против национальной команды России.