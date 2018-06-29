В Кремле будут рады видеть любого иностранного лидера на ЧМ-2018

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дата встречи главы государства с лидером США Дональдом Трампом не связана с финалом чемпионата мира 2018 года.

Российско-американский саммит пройдет в Хельсинки 16 июля, а финальный матч мирового первенства состоится в Москве днем ранее.

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«Нет, такой специальной задумки нет», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что для посещения мундиаля мировым лидерам не требуется никаких приглашений, так как в Москве будут рады видеть любого политического деятеля.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.

Ранее Песков заявил, что у главы государства не запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI, который приедет в Москву на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу.