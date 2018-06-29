В сборной Испании произошла утечка перед матчем с Россией на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро выбрал пенальтистов на матч против команды России в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Испанское издание AS назвало список игроков «красной фурии», которые будут пробивать пенальти в том случае, если в игре состоится послематчевая серия одиннадцатиметровых.

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Полностью список пенальтистов выглядит так: нападающий Диего Коста, а также полузащитники Серхио Бускетс, Иско, Давид Сильва и Андрес Иньеста.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе «Лужники». Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее бывший тренер «Реала» назвал слабые стороны сборной Испании.