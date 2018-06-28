Вице-президент Футбольного союза Сербии поблагодарил россиян за поддержку на ЧМ

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Знаменитый в прошлом футболист сборной Югославии, чемпион России в составе «Рубина», а ныне вице-президент Футбольного союза Сербии Саво Милошевич в эксклюзивном интервью «Газете.Ru»

«Мы, сербы, чувствуем себя братьями с русскими. Поэтому мне особенно приятно видеть, что все идет феноменально. Без скандалов и эксцессов. Особо хотелось бы поблагодарить за поддержку, оказанную сербской команде.

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Российские болельщики переживали за нас в каждом матче. Мы не забудем такого отношения.

Историческая дружба между русскими и сербами вновь была подтверждена здесь, в России!» — сказал Милошевич.

Ранее сборная Бразилии обыграла Сербию в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.