Сборные Японии и Польши объявили стартовые составы на матч ЧМ-2018
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила стартовые составы сборных Польши и Японии на заключительный тур группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
Состав сборной Японии: Эйдзи Кавасима, Юто Нагатомо, Гаку Сибасаки, Синдзи Окадзаки, Такаси Усами, Йосинори Муто, Хотару Ямагути, Хироки Сакаи, Томоаки Макино, Готоку Сакаи, Майя Йосида.
Состав сборной Польши: Лукаш Фабиански, Артур Енджейчик, Ян Беднарек, Яцек Горальски, Роберт Левандовски, Гжегож Крыховяк, Камил Гросицки, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Пётр Зелиньски, Рафал Кужава.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
Ранее стали известны стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Колумбии и Японии.