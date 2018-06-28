Сборные Японии и Польши объявили стартовые составы на матч ЧМ-2018

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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила стартовые составы сборных Польши и Японии на заключительный тур группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Состав сборной Японии: Эйдзи Кавасима, Юто Нагатомо, Гаку Сибасаки, Синдзи Окадзаки, Такаси Усами, Йосинори Муто, Хотару Ямагути, Хироки Сакаи, Томоаки Макино, Готоку Сакаи, Майя Йосида.

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Состав сборной Польши: Лукаш Фабиански, Артур Енджейчик, Ян Беднарек, Яцек Горальски, Роберт Левандовски, Гжегож Крыховяк, Камил Гросицки, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Пётр Зелиньски, Рафал Кужава.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее стали известны стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Колумбии и Японии.