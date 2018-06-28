Россияне меньше верят в победу сборной на чемпионате мира

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Россияне стали меньше верить в победу сборной команды страны на чемпионате мира 2018 года, сообщает «РИА Новости».

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое было проведено после матча заключительного тура группового этапа турнира Россия — Уругвай, ожидание победы российских футболистов на чемпионате мира снизилось с 14% до 8%.

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23% опрошенных считают, что национальная команда России дойдет до четвертьфинала, 12% россиян видят национальную команду в полуфинале, 7% — в финале.

«При этом доля тех, кто поверил в успех национальной сборной, сравнялась с теми, кто думал о победе еще до начала чемпионата. Праздник футбола продолжается и привлекает внимание большинства наших сограждан. По их мнению, российская сборная остаётся одним из первых претендентов на победу в мундиале, наряду с ближайшим соперником — сборной Испании», — заявил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства. Начало — 8.30 мск.