Паулиньо признан самым ценным игроком матча ЧМ-2018 между Бразилией и Сербией
Бразильский полузащитник каталонской «Барселоны» Паулиньо был признан самым ценным игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Сербии, сообщает «Советский спорт».
Хавбек стал автором первого забитого мяча, элегантно перебросив сербского вратаря Владимира Стойковича. Этот гол позволил «пентакампеонам» одержать победу со счетом 2:0 и выйти в 1/8 финала турнира с первого места группы Е.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Бразилия обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #SRBBRA is @paulinhop8! pic.twitter.com/N9MrGaPqlj— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 27 июня 2018 г.