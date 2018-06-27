Паулиньо признан самым ценным игроком матча ЧМ-2018 между Бразилией и Сербией

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Бразильский полузащитник каталонской «Барселоны» Паулиньо был признан самым ценным игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Сербии, сообщает «Советский спорт».

Хавбек стал автором первого забитого мяча, элегантно перебросив сербского вратаря Владимира Стойковича. Этот гол позволил «пентакампеонам» одержать победу со счетом 2:0 и выйти в 1/8 финала турнира с первого места группы Е.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Бразилия обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе.