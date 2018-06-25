Стал известен соперник России в матче плей-офф ЧМ-2018
Сборная Испании сыграла вничью с Марокко в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу и сыграет против России в плей-офф турнира. Игра завершилась со счетом 2:2, сообщает «Советский спорт».
Счет открыл нападающий сборной Марокко Халид Бутаиб на 14-й минуте встречи, однако уже через пять минут счет сравнял полузащитник мадридского «Реала» Иско. За десять минут до конца матча форвард испанской «Малаги» Юссеф Эн-Несери вывел марокканцев вперед, но хавбек «Сельты» Яго Аспас уже в компенсированное время добыл ничью для Испании.
Таким образом, испанцы вышли из группы В с первого места.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Испанией и Марокко.
Чемпионат мира — 2018. Группа В. 3-й тур
Испания — Марокко — 2:2
Голы: 0:1 — Бутаиб, 14; 1:1 — Иско, 19; 1:2 — Эн-Несери, 81; 2:2 — Аспас, 90+1.