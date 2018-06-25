Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Испанией и Марокко
Стали известны стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира в России между Испанией и Марокко, сообщает «Советский спорт».
Испания: Давид де Хеа, Даниэль Карвахаль, Жорди Альба, Жерар Пике, Серхио Рамос, Тьяго Алькантара, Давид Сильва, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Иско, Диего Коста.
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Марокко: Мунир, Ашраф Хакими, Мануэл да Кошта, Набиль Дирар, Мбарк Буссуфа, Ромен Сес, Карим Эль-Ахмади, Юнес Беланда, Хаким Зиеш, Нордин Амрабат, Халид Бутаиб.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.