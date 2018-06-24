Колумбия разгромила Польшу на ЧМ-2018

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Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Под конец первого тайма полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес точнейшей передачей верхом нашел голову защитника каталонской «Барселоны» Йерри Мины, который переправил мяч в ворота польского голкипера Войцеха Щенсны. На 70-й минуте встречи форвард французского «Монако» Радамель Фалькао удвоил преимущество южноамериканцев, а уже через пять минут латераль туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо вышел один на один с Щенсны и сделал счет разгромным — 3:0.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стали известны стартовые составы Польши и Колумбии на матч ЧМ-2018.

Чемпионат мира — 2018. Группа Н. 2-й тур

Польша — Колумбия — 0:3

Голы: 0:1 — Мина, 40; 0:2 — Фалькао, 70; 0:3 — Куадрадо, 75.