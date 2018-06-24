Моуриньо ждет интересной игры от сборных России и Уругвая на ЧМ-2018

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Португальский наставник английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ждет интересной игры от сборных России и Уругвая в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, передает RT.

«Этот матч может оказаться как очень ответственным, так и заурядным, поскольку обе команды обеспечили себе выход в стадию плей-офф. На стороне хозяев огромная поддержка болельщиков, но уругвайцы могут играть технично, активно, красиво и эмоционально. Надеюсь, матч получится очень интересным», — заявил Моуринью.

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Сборная России сыграет с Уругваем 25 июня в Самаре.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее наставник Уругвая отметил прогресс сборной России к ЧМ-2018.