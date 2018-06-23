Тренер сборной Сенегала благодарен россиянкам за присвоение статуса секс-символа ЧМ
Тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе выразил российским болельщицам благодарность за присвоения звания секс-символа среди наставников национальных команда на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«Я приятно удивлен, что девушки меня любят. Спасибо им за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю. Таких Алиу в Сенегале много», — сказал тренер на пресс-конференции в Екатеринбурге.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Сенегала Маки Салема с победой сенегальской футбольной сборной в первом матче на чемпионате мира — 2018.