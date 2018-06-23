Легенда сборной Мексики прокомментировал инцидент со сбитыми таксистом фанатами
Легенда сборной Мексики Хорхе Кампос в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал инцидент со сбитыми таксистом фанатами.
«Это очень грустно, но это был несчастный случай. Думаю, что сейчас уже все хорошо. Надеюсь, что теперь к таким вещам будет повышенное внимание, и ничего подобного больше не произойдет», — заявил Кампос.
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До этого таксист на улице Ильинка сбил толпу пешеходов. К счастью, никто серьезно не пострадал.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее суд арестовал таксиста, сбившего мексиканских фанатов на ЧМ-2018.