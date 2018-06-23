Экс-форвард «Челси» Дрогба сравнил Дзюбу с собой

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Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба сравнил форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу с собой, передает «Спорт FM».

«Есть некоторые футболисты, которые своей манерой игры похожи на меня на поле. Это Диего Коста, Ромелу Лукаку, а также могу назвать Артема Дзюбу. В нем что-то есть. Он тоже такой же большой форвард, плюс он боец, как и я. На самом деле, таким форвардам очень сложно играть в техничный футбол. Это я знаю по себе», — заявил Дрогба.

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Также он рассказал, за кого болеет на чемпионате мира по футболу в России.

«Если говорить о фаворитах чемпионата мира, то я поставлю на Бельгию. Думаю они выиграют чемпионат мира — 2018. Про эту команду никто много не говорит, но Лукаку, Кевин Де Брейне, Венсан Компани, Эден Азар — это большие футболисты. У меня в этой команде очень много друзей, поэтому я болею за эту сборную», — добавил ивуариец.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее исландские болельщики посвятили плакат игроку сборной России Дзюбе.