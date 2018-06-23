Дзюба: готов выступать за женскую сборную России
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пошутил, что готов выступать за женскую команду и отправиться с ней на чемпионат мира, передает «Советский спорт».
«У Станислава Черчесова была шутка о том, что сборная взяла меня в аренду. Сейчас, как я слышал, и женская сборная хочет взять меня в аренду. Так что, девочки, готовьтесь, на чемпионат мира с вами поеду. Думаю, пройду отбор в команду. Я футболист таранного типа, протараню там всех», — цитирует футболиста официальная страница сборной России Вконтакте.
На мундиале Дзюба отличился двумя забитыми мячами.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что экс-игрок московского ЦСКА в восторге от организации чемпионата мира в России.