Нацистские песни английских фанатов в Волгограде попали на видео

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Появилось видео того, как фанаты сборной Англии по футболу исполняли профашистские песни в одном из баров Волгограда перед матчем команды со сборной Туниса. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что видео опубликовано на YouTube-канале «Новости Волгоград». Британские болельщики вскидывали руки в нацистском приветствии и пели песни с антисемитскими высказываниями.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании и Футбольная ассоциация Англии (FA) проведут расследования инцидента с участием английских болельщиков, скандирующих нацистское приветствие.