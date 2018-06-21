Нацистские песни английских фанатов в Волгограде попали на видео
Появилось видео того, как фанаты сборной Англии по футболу исполняли профашистские песни в одном из баров Волгограда перед матчем команды со сборной Туниса. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что видео опубликовано на YouTube-канале «Новости Волгоград». Британские болельщики вскидывали руки в нацистском приветствии и пели песни с антисемитскими высказываниями.
Ранее сообщалось, что полиция Великобритании и Футбольная ассоциация Англии (FA) проведут расследования инцидента с участием английских болельщиков, скандирующих нацистское приветствие.