Хавбек сборной Ирана: опыт выступления в России помогает на ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи отметил, что опыт выступления в российском чемпионате помогает иранским футболистам показывать хорошие результаты на мунидале в России, сообщает ТАСС.

«Да, безусловно, опыт выступления в российской премьер-лиге, на российских стадионах, помогает нам сейчас демонстрировать хорошую игру за национальную сборную. Даже в матче с испанцами, несмотря на поражение, мы сумели сыграть хорошо. Плюс сумасшедшая поддержка наших болельщиков также помогала нам бороться до самого конца, жаль, что итоговый результат оказался таковым», - сказал Эззатоллахи.

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Иранский хавбек, права на которого принадлежат «Ростову», провел в пермском «Амкаре» последние полгода. Помимо него за Иран выступают нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун и защитник грозненского «Ахмата» Милад Мохаммади.

После двух игр команда Ирана занимает третье место, набрав три очка. Иранцы обыграли Марокко и проиграли Испании. Следующий матч Иран проведет в Саранске 25 июня против сборной Португалии.

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