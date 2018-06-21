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Судья матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Португалией и Марокко Марк Гейгер попросил футболку у португальского форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, передает Sport24.

«Я не в курсе, что за обычаи у этого рефери, но он был очень впечатлен Роналду. Я слышал от Пепе, что после первого тайма судья просил у Криштиану футболку. Серьезно? Это же не цирк», — цитирует нападающего сборной Марокко и английского «Уотфорда» Нордина Амрабата Mirror.

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Португальцы обыграли марроканцев со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что зарплата Хулена Лопетеги в «Реале» будет в два раза больше, чем в сборной Испании.