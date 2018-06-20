Смолов обратился к российским болельщикам

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Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов обратился к болельщикам после матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Египта, сообщает «Советский спорт».

«Увидимся в плей-офф, Россия», — написал Смолов в инстаграме.

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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что комментатор Владимир Стогниенко во время трансляции матча между сборными России и Египта включил песню группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас».