Смолов обратился к российским болельщикам
Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов обратился к болельщикам после матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Египта, сообщает «Советский спорт».
«Увидимся в плей-офф, Россия», — написал Смолов в инстаграме.
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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.
Ранее сообщалось, что комментатор Владимир Стогниенко во время трансляции матча между сборными России и Египта включил песню группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас».