Стогниенко включил в эфире матча Россия — Египет песню «Ты просто космос, Стас»
Комментатор Владимир Стогниенко во время трансляции матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта включил песню группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас» в честь главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, сообщает Sport24.
Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.
Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Москву из Санкт-Петербурга после победы над командой Египта.
«Ты просто космос, Стас!»@VStognienko после победы сборной России включил песню группы «Ленинград» https://t.co/cHajH3O5eF pic.twitter.com/Qm8aiYM1dj— SPORT24.ru (@sport24_ru) 19 июня 2018 г.