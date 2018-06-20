Стогниенко включил в эфире матча Россия — Египет песню «Ты просто космос, Стас»

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Комментатор Владимир Стогниенко во время трансляции матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта включил песню группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас» в честь главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, сообщает Sport24.

Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

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Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Москву из Санкт-Петербурга после победы над командой Египта.