Наставник сборной Колумбии удивлен гостеприимству Саранска во время ЧМ-2018

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Наставник сборной Колумбии Хосе Пекерман удивлен гостеприимству Саранская во время чемпионата мира по футболу, передает ТАСС.

«Принимающая сторона позаботилась обо всех наших нуждах, нам хватало всего. Стадион великолепный, но, к сожалению, нам не удалось показать лучшую игру. Это будет горьким воспоминанием, но никакого отношения к замечательной принимающей стороне оно не имеет», — сказал Пекерман.

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Колумбийцы уступили сборной Японии в рамках группового этапа со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что в Волгограде не будут применять средства против мошек во время ЧМ-2018.