Стали известны стартовые составы Бельгии и Панамы на матч ЧМ-2018
Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Панамы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
Панама: Хайме Пенедо, Мичаэль Мурильо, Эрик Дэвис, Роман Торрес, Фидель Эскобар, Габриэль Гомес, Эдгар Барсенас, Анибал Годой, Армандо Купер, Хосе Родригес, Блас Перес.
Реклама
Бельгия: Тибо Куртуа, Томас Менье, Ян Вертонген, Анга Дедрик Боята, Тоби Алдервейрелд, Янник Карраско, Кевин Де Брейне, Аксель Витсель, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Швеция обыграла Южную Корею на ЧМ-2018.
TEAM NEWS // #BELPAN— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 18 июня 2018 г.
Thoughts on the line-ups? pic.twitter.com/ZcBE3uYytK