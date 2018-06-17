Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины
Звезда мирового футбола Диего Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, передает El Comercio.
«Есть более талантливые тренеры, чтобы управлять сборной. У Сампаоли нет конкретного игрового плана. Я читал, что он сыграет по схеме 2-3-3-2. Это смешно. Никто так сейчас не играет. В группе с Исландией, Нигерией и Хорватией будет нелегко», — заявил Марадона.
Реклама
Аргентинцы не смогли обыграть Исландию в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.
Ранее Александру Коларову подарили автомобиль после матча ЧМ-2018 Сербия — Коста-Рика.