В Москве на аргентинских болельщиков с шестого этажа упал неизвестный

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В Москве на болельщиков сборной Аргентины по футболу с шестого этажа упал человек, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу с травмами.

Неизвестный, который выпал с окна, умер в реанимации.

По словам очевидцев, он вел себя неадекватно, ругался матом и активно жестикулировал, после чего потерял равновесие и упал.

Ранее швейцарские болельщики случайно попали в зону боевых действий в Донбассе.