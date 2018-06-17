В Москве на аргентинских болельщиков с шестого этажа упал неизвестный
В Москве на болельщиков сборной Аргентины по футболу с шестого этажа упал человек, сообщает «Комсомольская правда».
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу с травмами.
Неизвестный, который выпал с окна, умер в реанимации.
По словам очевидцев, он вел себя неадекватно, ругался матом и активно жестикулировал, после чего потерял равновесие и упал.
Ранее швейцарские болельщики случайно попали в зону боевых действий в Донбассе.