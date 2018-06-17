В Москве на аргентинских болельщиков с шестого этажа упал неизвестный

В Москве на болельщиков сборной Аргентины по футболу с шестого этажа упал человек, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу с травмами.

Неизвестный, который выпал с окна, умер в реанимации.

По словам очевидцев, он вел себя неадекватно, ругался матом и активно жестикулировал, после чего потерял равновесие и упал.

Ранее швейцарские болельщики случайно попали в зону боевых действий в Донбассе.