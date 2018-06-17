Глава Федерации футбола Хорватии Шукер оценил организацию ЧМ-2018

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Глава Федерации футбола Хорватии Давор Шукер поделился мыслями о чемпионате мира 2018 года в России.

«Все на чемпионате мира в России очень хорошо. Мы все здесь очень счастливы. Когда Международная федерация футбола (ФИФА) решила отдать чемпионат мира России, я знал, что всё будет здорово. Я был на конгрессе ФИФА, когда Владимир Путин обратился ко всем нам, рассказал, как все в вашей стране любят футбол. И мы горды тем, как ФИФА и Россия организовали турнир», — цитирует Шукера Sport24.

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Сборная Хорватии одержала победу над командой Нигерии в матче первого тура группового этапа со счетом 2:0. «Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура в группе D лидирует сборная Хорватии (3 очка). Второе и третье места в группе занимают команды Аргентины и Исландии (1). На последнем месте располагается сборная Нигерии (0).

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2018 года в России.