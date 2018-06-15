Путин не сможет посетить матч сборной России против Египта
Президент России Владимир Путин не сможет посетить матч сборной России против Египта, сообщает «Советский спорт».
Как передает радиостанция «Говорит Москва», в день матча Путин будет находиться в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.
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14 июня национальная команда России в матче открытия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Глава государства пожелал удачи российским футболистам в последующих матчах.
Ранее британский журналист назвал чемпионат мира в России «безвкусным цирком».