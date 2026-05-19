Предпоследний шаг к Кубку Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» бьются в пятом матче финала. LIVE

Перекладина спасла ворота Билялова! А добивание он отразил уже сам!
5-7 — «Локомотив» уже подтянулся по броскам и вообще много сейчас проводит времени в атаке. При этом уже четыре с половиной минуты в игре нет остановок.
Сейв Исаева плечом после броска в атаке с ходу от «Ак Барса».
Билялов отразил непростой бросок через трафик, а потом вместе с защитниками не дал Полунину закопать шайбу в ворота.
«Локомотив» довольно активно атакует позиционно, но броски пока проходят мимо створа.
«Локомотив» перехватил шайбу в средней зоне и быстро провел атаку с ходу, которую завершал Гернат броском из-под защитника. Билялов поймал.
Очень много борьбы, и уже давно не было бросков по воротам Исаева. Билялов же еще вообще не вступал в игру.
Уже 0-6 по броскам.
Опасная атака «Ак Барса», с пятака били дважды, но Исаев все перекрыл.
Исаев потащил опасный бросок Хмелевски!
Так ничего и не позволил «Локомотив» толком создать «Ак Барсу». Большей частью большинство прошло вне зоны ярославцев. В полом составе «Локомотив».
На первых же секундах Рихард Паник получил штраф за грубость. Сразу же большинство у «Ак Барса».
Пооееееехали! Матч начался.
Состав «Ак Барса».
Состав «Локомотива».
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду казанский «Ак Барс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.