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Чемпион Медиалиги ФК «10» Азамата Мусагалиева играет с «Космосом» в Кубке Росии. LIVE

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд. ФК «10» — «Космос». ОНЛАЙН
Медиалига

В первом раунде Пути регионов Кубка России действующий чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Медийной футбольной лиги ФК «10» звездного комика Азамата Мусагалиева играет с подмосковным «Космосом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России. 1-й раунд
30 июля 2026, 20:00
ФК 10
Москва, Россия
27' Кутузов
1-й тайм
1 : 1
Космос
Долгопрудный, Россия
1' Шарков
Стадион «Космос», Москва, Россия
Главный судья: Олег Снегирёв (Нижний Новгород, Россия)
1-й тайм
27′Кутузов
1′Шарков
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
27'

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Сергей Кутузов — 1:1! Вроде бы тривиальная атака «Десятки», но Тен ворвался в свободную зону на правом фланге, получил передачу, подал почти от лицевой, а Кутузов отклеился от защитника и с лета ногой от газона отправил мяч обратно под ближнюю штангу. Голкипер дотянулся в прыжке, но не спас — было нереально.

25'

Курбаналиев из глубины закинул мяч к чужой лицевой линии в штрафную, потом было две скидки, но во вратарской Гудаев опередил соперника, выбил мяч и еще и заработал на себе фол.

23'

Игра переместилась на половину поля «Космоса», но пока без моментов для клуба Азамата Мусагалиева.

20'

Бурыченков легко поймал мяч после навеса Шаркова с правого фланга. И вот Бабаев уже вернулся в игру.

18'

Кирилл Бабаев столкнулся с Гудаевым в штрафной «Десятки». Пенальти никакого нет, там если нарушал, то форвард «Космоса». Но при этом у него жестко встала нога — остался лежать пока, в итоге врачи вышли. Как минимум минуту будет без Бабаева играть «Космос».

17'

Гусейнов принял мяч на входе в штрафную «Десятки», подработал себе под левую к центру и пробил в дальний угол — рядом с дальней штангой!

15'

Давление «Десятки» закончилось навесом Лысова с левого фланга — мяч по высокой траектории улетел за лицевую линию.

13'

«Десятка» сейчас атакует позиционно, но на половине поля «космических» комбинировать очень тяжело — те активно обороняются.

11'

Еще один угловой от «Космоса», и Абрамов даже пробил головой от газона — в руки Бурыченкову.

9'

Подача Гусейнова со штрафного с фланга перелетела всю штрафную и ушла за лицевую.

8'

«Космос» неплохо чувствует себя на чужой половине поля. Закидывает мячи к чужой штрафной, навязывает борьбу. «Десятке», считавшейся перед матчем безоговорочным фаворитом, пока в таком футболе очень некомфортно.

6'

«Космос» заработал первый в матче угловой. Гусейнов подал по высокой дуге, но воздух в своей штрафной снял Петр Тен.

5'

Удар Курбаналиева, бывшего игрока «10», из-за штрафной в быстрой атаке «Космоса» — в блок.

3'

«Десятка» тут же забрала мяч и держит его на чужой половине поля.

1'

ГООООООООООООООООООООЛ! Никита Шарков — 0:1! Вот это начало! «Космос» закинул мяч в штрафную «Десятки». Там лидер ее обороны Денис Гудаев был первым на мяче, укрывал его корпусом, но слишком неспешно, и оббежавший соперника Владимир Шишнин у лицевой линии сыграл пяткой назад, а Шарков с очень острого угла пробил в створ, и Ярослав Бурыченков оказался не готов, пропустив!

1'

Поееееехали! Матч начался.

20:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Олегом Снигиревым из Нижнего Новгорода во главе.

19:55

А вот стартовый состав «Космоса» от Эмина Агаева:
Пивунчиков, Гусейнов, Шарков, Абрамов, Шишнин, Сукиасян, Кормушин, Курбаналиев, Бабаев, Арутюнов, Гвоздев.

19:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер ФК «10» Денис Лактионов:

Бурыченков, Лысов, Гудаев, Назаров, Тен, Чичерин, Мокаев, Кленкин, Кутузов, Шерешков, Данилин.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого раунда Пути регионов Кубка России действующий чемпион и обладатель Кубка Медийной футбольной лиги ФК «10» комика Азамата Мусагалиева играет с подмосковным «Космосом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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