Чемпион Медиалиги ФК «10» Азамата Мусагалиева играет с «Космосом» в Кубке Росии. LIVE

1'

ГООООООООООООООООООООЛ! Никита Шарков — 0:1! Вот это начало! «Космос» закинул мяч в штрафную «Десятки». Там лидер ее обороны Денис Гудаев был первым на мяче, укрывал его корпусом, но слишком неспешно, и оббежавший соперника Владимир Шишнин у лицевой линии сыграл пяткой назад, а Шарков с очень острого угла пробил в створ, и Ярослав Бурыченков оказался не готов, пропустив!