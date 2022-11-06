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Роналду на поле с капитанской повязкой: «Манчестер Юнайтед» проигрывает «Астон Вилле». LIVE

Футбол. АПЛ. 15-й тур. «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

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Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Reuters
«Манчестер Юнайтед» на выезде сражается с «Астон Виллой» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). На поле с капитанской повязкой играет португальский нападающий гостей Криштиану Роналду. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
2-й тайм
06 ноября 17:00
Астон Вилла
Бирмингем
7' Бэйли
11' Динь
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
45'
Стадион «Вилла Парк», Бирмингем
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
1-й тайм

7' Бэйли 11' Динь

42' Бэйли 45'

10' Шоу

2-й тайм
Трансляция
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'46

Не стали делать замены в перерыве тренерские штабы.

'46

Стартовал второй тайм, поехали!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Ну что же, ведет пока «Астон Вилла» в матче с «Манчестер Юнайтед». Очень активно хозяева начали игру, организовали два быстрых гола, и пытался «Юнайтед» весь тайм вернуться в чувства и в игру, и только уже под самый конец сумел забить мяч. 2:1.

'45+1

Две минуты добавлено к тайму.

'45

ГООООООООООООООООООЛ! Сокращает отставание «Юнайтед»! Навес прошел в штрафную, скидка готовой де Бека не проходит, но мяч подхватывает Шоу и мощно пробивает Мартнеса. Ух!

'45

Перепас головами устраивает «Юнайтед» на своей половине поля.

'43

Бэйли получает предупреждение за грубую игру, а «Юнайтед» не особо удачно разыгрывает штрафной.

'41

Наброс прошел на Роналду, поборолся португалец за мяч с Конса, но защитник оказался сильнее.

'39

Подача Шоу в штрафную вышла не особо удачной, «Астон Вилла» отбилась.

'37

Мяч практически перестал держаться у «Виллы», но счет на табло все еще горит достаточно уверенный в пользу хозяев.

'35

Уже более уверенно мяч держится у «Юнайтед», больше команда контролирует его на чужой половине поля, больше пытается атаковать.

'33

Весьма неплохая атака «Юнайтед» разыграна, Гарначо получает мяч в штрафной, обводит защитников и бьет — но прямо в Мартинеса.

'31

Угловой удар зарабатывает «Астон Вилла». Разыгрывают мяч хозяева, но быстро останавливает любые попытки атаковать защита «Юнайтед».

'29

«Юнайтед» мяч контролирует в центре поля, что привело к атаке, но до завершающего удара не доходит, защита «Виллы» справляется.

'27

Пытается «Юнайтед» перехватить инициативу, но пока «Вилла» мяч контролирует и владеет преимуществом.

'25

Небольшое повреждение получил Рэмзи, но все в порядке с футболистом, может он подняться и продолжить игру.

'23

Подкатывался Каземиро под Буэндию двумя ногами, но все обошлось, судья указывает, что все в пределах правил.

'21

Чуть поактивнее начал действовать «Юнайтед», но все удары блокирует Мартинес, который забирает мяч уверенно, слегка при этом получая по голове. Но ничего критичного.

'19

Эриксен с мячом, но был вынужден отыгрывать назад, чтобы не потерять мяч. «Юнайтед» мяч сохраняет, но очень тяжело придумать что-то на чужой половине поля.

'17

Неточный удар от Кэша проходит по воротам «Юнайтед», а точнее, выше перекладины.

'15

Далот отправляет мощную передачу вперед, но там никто из партнеров не может подхватить ее, и мяч долетает до Мартинеса, который начинает атаку своей команды.

'13

«Юнайтед» пытается перейти на чужую половину поля, но пока ничего не удается впереди у команды.

'11

ГООООООООООООООООООЛ!!! Штрафной после нарушения Шоу зарабатывает «Вилла». Мощная подача от Диня пролетает в штрафную и влетает в ворота!

'9

Нужно сейчас что-то срочно придумывать «Юнайтед». «Вилла» продолжает прессинговать соперника, а тем временем первая желтая карточка — Шоу нарушал правила.

'7

ГООООООООООООООЛ! Луис пытается развить атаку по флангу, но вынужден отправить снова назад. С трудом «Вилла» переходит центр поля, но проходит отличный заброс вперед на Бейли, и тот вырывается вперед, обыгрывает защитника и пробивает де Хеа!

'5

Мингз с левого фланга играет на Диня, тот отдает назад. Пока «Вилла» мяч держит, однако проходы вперед пока не особо получаются.

'3

Пытается «Астон Вилла» атаковать, весьма неплохие проходы у хозяев. И Эриксен в одном из эпизодов нарушает правила.

'1

Мяч оказывается у «Виллы», но игра проходит на половине поля хозяев.

'1

Дан стартовый свисток! Сегодня игру рассудит Энтони Тейлор и его помощники.

16:55

Стартовые составы команд выглядят так:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Динь, Дендонкер, Луис, Рэмси, Буэндия, Бэйли, Уоткинс.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Каземиро, Эриксен, Ван де Бек, Рэшфорд, Гарначо, Роналду.

16:50

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

16:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором «Астон Вилла» играет с «Манчестер Юнайтед».

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