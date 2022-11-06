Звучит свисток на перерыв! Ну что же, ведет пока «Астон Вилла» в матче с «Манчестер Юнайтед». Очень активно хозяева начали игру, организовали два быстрых гола, и пытался «Юнайтед» весь тайм вернуться в чувства и в игру, и только уже под самый конец сумел забить мяч. 2:1.
ГООООООООООООООООООЛ! Сокращает отставание «Юнайтед»! Навес прошел в штрафную, скидка готовой де Бека не проходит, но мяч подхватывает Шоу и мощно пробивает Мартнеса. Ух!
Мяч практически перестал держаться у «Виллы», но счет на табло все еще горит достаточно уверенный в пользу хозяев.
Уже более уверенно мяч держится у «Юнайтед», больше команда контролирует его на чужой половине поля, больше пытается атаковать.
Весьма неплохая атака «Юнайтед» разыграна, Гарначо получает мяч в штрафной, обводит защитников и бьет — но прямо в Мартинеса.
Угловой удар зарабатывает «Астон Вилла». Разыгрывают мяч хозяева, но быстро останавливает любые попытки атаковать защита «Юнайтед».
«Юнайтед» мяч контролирует в центре поля, что привело к атаке, но до завершающего удара не доходит, защита «Виллы» справляется.
Пытается «Юнайтед» перехватить инициативу, но пока «Вилла» мяч контролирует и владеет преимуществом.
Небольшое повреждение получил Рэмзи, но все в порядке с футболистом, может он подняться и продолжить игру.
Подкатывался Каземиро под Буэндию двумя ногами, но все обошлось, судья указывает, что все в пределах правил.
Чуть поактивнее начал действовать «Юнайтед», но все удары блокирует Мартинес, который забирает мяч уверенно, слегка при этом получая по голове. Но ничего критичного.
Эриксен с мячом, но был вынужден отыгрывать назад, чтобы не потерять мяч. «Юнайтед» мяч сохраняет, но очень тяжело придумать что-то на чужой половине поля.
Далот отправляет мощную передачу вперед, но там никто из партнеров не может подхватить ее, и мяч долетает до Мартинеса, который начинает атаку своей команды.
ГООООООООООООООООООЛ!!! Штрафной после нарушения Шоу зарабатывает «Вилла». Мощная подача от Диня пролетает в штрафную и влетает в ворота!
Нужно сейчас что-то срочно придумывать «Юнайтед». «Вилла» продолжает прессинговать соперника, а тем временем первая желтая карточка — Шоу нарушал правила.
ГООООООООООООООЛ! Луис пытается развить атаку по флангу, но вынужден отправить снова назад. С трудом «Вилла» переходит центр поля, но проходит отличный заброс вперед на Бейли, и тот вырывается вперед, обыгрывает защитника и пробивает де Хеа!
Мингз с левого фланга играет на Диня, тот отдает назад. Пока «Вилла» мяч держит, однако проходы вперед пока не особо получаются.
Пытается «Астон Вилла» атаковать, весьма неплохие проходы у хозяев. И Эриксен в одном из эпизодов нарушает правила.
Стартовые составы команд выглядят так:
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Динь, Дендонкер, Луис, Рэмси, Буэндия, Бэйли, Уоткинс.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Каземиро, Эриксен, Ван де Бек, Рэшфорд, Гарначо, Роналду.