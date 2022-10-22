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На фоне отстранения Роналду от тренировок: «Манчестер Юнайтед» играет с «Челси». LIVE

Футбол. АПЛ. «Челси» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

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Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Reuters
В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» встречается с «Манчестер Юнайтед». За «МЮ» не сыграет португалец Криштиану Роналду, который был переведет в «молодежку» после отказа выйти на замену в игре с «Тоттенхэмом». «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 13-й тур
Матч не начался
22 октября 19:30
Челси
Лондон
0:0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:15

Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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