'90+4

Финальный свисток! «Манчестер Юнайтед» обыграл лидера таблицы АПЛ — «Арсенал» — на своем поле со счетом 3:1.

До 66-й минуте игра была равна — отрезками лучше выглядел то «МЮ», то «Арсенал». Более того, половину второго тайма «канониры» давили нещадно, но после второго пропущенного гола они совсем развалились.

Если же говорить по порядку, то на 35-й минуте счет открыл 100-миллионный новичок «красных дьяволов» Антони — вовремя открылся в штрафной под проникающий пас Рашфорда и без какого-либо сопротивления расстрелял дальний угол. Криштиану Роналду, оставшийся на скамейке запасных, даже поднялся и аплодировал 22-летнему нападающему.

На 60-й минуте «Арсенал» сравнял счет: Эдегор выдал отличную передачу в штрафную на Жезуса, защитник «Манчестера» прервал этот пас, но неудачно выбил мяч прямо на Сака, который расстрелял ворота.

На 66-й минуте «МЮ» вышел вперед: Бруну Фернандеш выдал отличный пас вразрез между защитниками, Рашфорд вышел один на один с вратарем и пробил мимо него — 2:1.

А на 76-й минуте был установлен финальный счет матча: футболисты «Манчестера» вышли вдвоем на одного вратаря, и Эриксен покатил на Рашфорда, который пробил пустой угол и оформил дубль.

Благодаря этой победе «красные дьяволы» набрали 12 очков и оказались на пятом месте АПЛ. «Арсенал» с 15-ю очками сохранил первую строчку, но подпустил к себе «Сити» и «Тоттенхэм» на расстояние одного балла.