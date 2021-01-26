61 рекорд и четыре Кубка Стэнли: юбилей великого Уэйна Гретцки
26 января исполняется 60 лет одному из самых известных спортсменов двадцатого века – канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки.
Вместе с «Эдмонтон Ойлерз» он выиграл четыре Кубка Стэнли. В рамках Национальной хоккейной лиги Гретцки, которого справедливо назвали «Великим», установил множество рекордов — свыше 60. Он неоднократно признавался самым ценным игроком Лиги и лучшим бомбардиром сезона.
Спортивная карьера канадского хоккеиста с белорусскими корнями, — в фотогалерее «Газеты.Ru».