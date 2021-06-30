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Украина впервые в истории попала в 1/4 финала Евро

Сборная Украины по футболу, вышедшая в плей-офф с третьего места в группе Е, в матче 1/8 финала в дополнительное время обыграла сборную Швеции и впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы.

В первом тайме на гол Александра Зинченко с феноменальной передачи Андрея Ярмоленко ответил Эмил Форсберг. Основное время не выявило победителя, а в дополнительное у шведов за безрассудную игру прямой ногой красную карточку получил Маркус Даниэльссон.

В итоге победу команда Андрея Шевченко вырвала на 120-й минуте, когда на навес признанного лучшим игроком встречи Зинченко откликнулся юный форвард Артем Довбик, еще не забивавший до этого за национальную сборную.

Самые яркие кадры с прошедшей встречи — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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Болельщица во время матча между сборными Швеции и Украины, 29 июня 2021 года Болельщица во время матча между сборными Швеции и Украины, 29 июня 2021 года
Болельщики с флагами Украины и России во время матча между сборными Швеции и Украины, 29 июня 2021 года Болельщики с флагами Украины и России во время матча между сборными Швеции и Украины, 29 июня 2021 года
Крест в руках голкипера сборной Украины Георгия Бущана перед игрой против сборной Швеции Крест в руках голкипера сборной Украины Георгия Бущана перед игрой против сборной Швеции
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