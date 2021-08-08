«Игры надежды»: в Токио закрылась Олимпиада

В Токио состоялась церемония закрытия 32-х Летних Олимпийских Игр. Из-за пандемии коронавируса Олимпиада прошла на год позже запланированного, при пустых трибунах, с соблюдением жесточайших санитарных норм. И все-таки Игры получились яркими и зрелищными.
В своей речи на церемонии закрытия президент МОК Томас Бах заявил, что в это сложное время было очень важно, чтобы Олимпиада состоялась. И что она объединила весь мир в надежде на лучшее.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
По итогам 16 соревновательных дней российская сборная (20-28-23) заняла пятое место в медальном зачете.
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