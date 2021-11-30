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Эйфелева башня начала мерцать. Как Месси получил седьмой «Золотой мяч»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем приза «Золотой мяч», который журнал France Football вручает лучшему футболисту мира по итогам года.

Месси впервые получил эту награду в качестве игрока ПСЖ. Приз аргентинцу вручил его бывший одноклубник по испанской «Барселоне» Луис Суарес. После получения «Золотого мяча» Месси нажал специальную кнопку, и Эйфелева башня начала мерцать в честь победы игрока. В это же время на фасад Дворца Шайо вывели изображение аргентинца.

Сама церемония началась с вручения приза лучшему футболисту до 21 года («Трофей Копа»). Обладателем награды стал полузащитник «Барселоны» Педри. Лучшим нападающим года признали форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Женский «Золотой мяч» получила Алексия Путельяс из «Барселоны». Лучшим вратарем года (приз имени Льва Яшина) стал 22-летний голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. Впервые состоялось награждение лучшего клуба года — эту номинацию выиграл «Челси».

Кадры с церемонии — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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