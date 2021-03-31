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Первое поражение в году: Россия уступила Словакии

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Словакии в матче 3-го тура отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков. В составе победителей голами отметились Милан Шкриньяр и Роберт Мак, который ранее выступал за петербургский «Зенит». У россиян автором единственного забитого мяча стал Марио Фернандес.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова в трех матчах отборочного раунда набрали шесть очков и не смогли закрепиться на первой строчке группы H. Сборная Хорватии, в параллельном матче разгромившая Мальту (3:0), также набрала шесть баллов и благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей возглавила группу. Следующие матчи отбора на мундиаль пройдут в сентябре.

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Игроки сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Игроки сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игроки сборной России Магомед Оздоев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Юрий Жирков, Далер Кузяев (слева направо на первом плане), Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Антон Шунин и Артём Дзюба (слева направо на втором плане) перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Игроки сборной России Магомед Оздоев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Юрий Жирков, Далер Кузяев (слева направо на первом плане), Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Антон Шунин и Артём Дзюба (слева направо на втором плане) перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Юрай Куцка (Словакия) и Андрей Мостовой (Россия) во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022, 30 марта 2021 года Юрай Куцка (Словакия) и Андрей Мостовой (Россия) во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022, 30 марта 2021 года
Игроки сборной Словакии радуются забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Игроки сборной Словакии радуются забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игрок сборной России Артём Дзюба (слева) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Игрок сборной России Артём Дзюба (слева) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Главный судья матча Карлос Дель Серро Гранд (слева) показывает желтую карточку игроку сборной Словакии Якубу Громаде в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Главный судья матча Карлос Дель Серро Гранд (слева) показывает желтую карточку игроку сборной Словакии Якубу Громаде в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Врачи оказывают помощь игроку сборной России Георгию Джикии (в центре) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Врачи оказывают помощь игроку сборной России Георгию Джикии (в центре) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Марио Фернандес (Россия) радуется забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Марио Фернандес (Россия) радуется забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игрок сборной России Александр Головин (в центре) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Игрок сборной России Александр Головин (в центре) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игрок сборной России Артём Дзюба, игрок сборной Словакии Якуб Громада и игрок сборной России Рифат Жемалетдинов (слева направо) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Игрок сборной России Артём Дзюба, игрок сборной Словакии Якуб Громада и игрок сборной России Рифат Жемалетдинов (слева направо) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игрок сборной Словакии Томаш Губочан (в центре) радуется забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Игрок сборной Словакии Томаш Губочан (в центре) радуется забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игроки сборной Словакии радуются забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Игроки сборной Словакии радуются забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игроки сборной России Рифат Жемалетдинов и Артем Дзюба в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года Игроки сборной России Рифат Жемалетдинов и Артем Дзюба в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
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Игроки сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игроки сборной России Магомед Оздоев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Юрий Жирков, Далер Кузяев (слева направо на первом плане), Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Антон Шунин и Артём Дзюба (слева направо на втором плане) перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Юрай Куцка (Словакия) и Андрей Мостовой (Россия) во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022, 30 марта 2021 года
Игроки сборной Словакии радуются забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игрок сборной России Артём Дзюба (слева) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Главный судья матча Карлос Дель Серро Гранд (слева) показывает желтую карточку игроку сборной Словакии Якубу Громаде в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Врачи оказывают помощь игроку сборной России Георгию Джикии (в центре) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Марио Фернандес (Россия) радуется забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игрок сборной России Александр Головин (в центре) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игрок сборной России Артём Дзюба, игрок сборной Словакии Якуб Громада и игрок сборной России Рифат Жемалетдинов (слева направо) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игрок сборной Словакии Томаш Губочан (в центре) радуется забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игроки сборной Словакии радуются забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
Игроки сборной России Рифат Жемалетдинов и Артем Дзюба в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Словакии и России, 30 марта 2021 года
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