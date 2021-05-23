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«Шахматный король»: Анатолию Карпову — 70

23 мая круглую дату отмечает советский и российский шахматист Анатолий Карпов. Заслуженному мастеру спорта СССР и международному гроссмейстеру исполняется 70 лет.

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Анатолий Карпов в 1974 году Анатолий Карпов в 1974 году
Анатолий Карпов родился в семье инженера и домохозяйки. Отец будущего гроссмейстера Евгений Карпов &ndash; соавтор проектов РСЗО «Град» и шариковых бомб. Именно он привил своему сыну любовь к шахматам, начав обучать его этой игре, когда мальчику было пять лет. <br>На фото: Анатолий Карпов играет в шахматы с отцом Евгением Степановичем Анатолий Карпов родился в семье инженера и домохозяйки. Отец будущего гроссмейстера Евгений Карпов &ndash; соавтор проектов РСЗО «Град» и шариковых бомб. Именно он привил своему сыну любовь к шахматам, начав обучать его этой игре, когда мальчику было пять лет. <br>На фото: Анатолий Карпов играет в шахматы с отцом Евгением Степановичем
В 1961 году Карпов выиграл первенство Челябинской области среди школьников, в девять лет он получил первый разряд по шахматам, в 11 лет выполнил норму кандидата в мастера спорта, в 14 лет стал мастером спорта СССР В 1961 году Карпов выиграл первенство Челябинской области среди школьников, в девять лет он получил первый разряд по шахматам, в 11 лет выполнил норму кандидата в мастера спорта, в 14 лет стал мастером спорта СССР
Школу Карпов закончил с золотой медалью и подал документы в МГУ, однако не прошел по конкурсу. После этого он планировал поступить в Военно-механический институт в Санкт-Петербурге. Однако Михаил Ботвинник, который тренировал Карпова, обратился к министру высшего образования СССР Вячеславу Елютину с просьбой выделить для юного шахматиста дополнительное место в МГУ, чтобы тот оставался в Москве. <br>На фото: студент Анатолий Карпов с призом, выигранным на X первенстве мира по шахматам среди юношей Школу Карпов закончил с золотой медалью и подал документы в МГУ, однако не прошел по конкурсу. После этого он планировал поступить в Военно-механический институт в Санкт-Петербурге. Однако Михаил Ботвинник, который тренировал Карпова, обратился к министру высшего образования СССР Вячеславу Елютину с просьбой выделить для юного шахматиста дополнительное место в МГУ, чтобы тот оставался в Москве. <br>На фото: студент Анатолий Карпов с призом, выигранным на X первенстве мира по шахматам среди юношей
В 1969 году Карпов выиграл чемпионат мира по шахматам среди юношей, в следующем году стал чемпионом РСФСР, после чего получил звание гроссмейстера. В 1973&mdash;1974 он годах одержал победу на межзональном турнире и в матчах претендентов на первенство мира по шахматам. <br>На фото: Анатолий Карпов и Борис Спасский во время полуфинального матча претендентов на первенство мира по шахматам, 1974 год В 1969 году Карпов выиграл чемпионат мира по шахматам среди юношей, в следующем году стал чемпионом РСФСР, после чего получил звание гроссмейстера. В 1973&mdash;1974 он годах одержал победу на межзональном турнире и в матчах претендентов на первенство мира по шахматам. <br>На фото: Анатолий Карпов и Борис Спасский во время полуфинального матча претендентов на первенство мира по шахматам, 1974 год
3 апреля 1975 года Карпов, как победитель турнира претендентов, должен был встретиться в матче за звание чемпиона мира с действующим на тот момент обладателем титула Робертом Фишером. Однако поединок был сорван – американец сначала выдвинул ряд условий, а после и вовсе отказался от борьбы. Звание чемпиона мира было присуждено Карпову без игры 3 апреля 1975 года Карпов, как победитель турнира претендентов, должен был встретиться в матче за звание чемпиона мира с действующим на тот момент обладателем титула Робертом Фишером. Однако поединок был сорван – американец сначала выдвинул ряд условий, а после и вовсе отказался от борьбы. Звание чемпиона мира было присуждено Карпову без игры
Анатолий Карпов &mdash; обладатель отточенной техники реализации своего преимущества. В своих матчах шахматист не бросался в острую атаку, а действовал спокойным и неспешным наступлением на противника. Такая тактика зачастую приносила ему уверенные победы Анатолий Карпов &mdash; обладатель отточенной техники реализации своего преимущества. В своих матчах шахматист не бросался в острую атаку, а действовал спокойным и неспешным наступлением на противника. Такая тактика зачастую приносила ему уверенные победы
Анатолий Карпов &ndash; шестикратный победитель шахматных Олимпиад в составе СССР (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988) Анатолий Карпов &ndash; шестикратный победитель шахматных Олимпиад в составе СССР (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988)
За свою карьеру шахматист трижды выигрывал чемпионаты мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981), три раза становился победителем чемпионатов мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) (1993, 1996, 1998). На фото: Карпов раздает автографы после победы на чемпионате мира по шахматам в Багио, 1978 год За свою карьеру шахматист трижды выигрывал чемпионаты мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981), три раза становился победителем чемпионатов мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) (1993, 1996, 1998). На фото: Карпов раздает автографы после победы на чемпионате мира по шахматам в Багио, 1978 год
Карпов удерживал звание чемпиона мира на протяжении десяти лет, уступив его в 1985 году другому советскому шахматисту Гарри Каспарову Карпов удерживал звание чемпиона мира на протяжении десяти лет, уступив его в 1985 году другому советскому шахматисту Гарри Каспарову
Первый брак Анатолия Карпова с Ириной Куимовой (на фото), в котором у гроссмейстера родился сын Анатолий (1979 год), не продержался долго и разрушился спустя три года после рождения ребенка. Распад семьи связывают с тем, что Карпов подолгу не бывал дома из-за регулярных турниров и состязаний Первый брак Анатолия Карпова с Ириной Куимовой (на фото), в котором у гроссмейстера родился сын Анатолий (1979 год), не продержался долго и разрушился спустя три года после рождения ребенка. Распад семьи связывают с тем, что Карпов подолгу не бывал дома из-за регулярных турниров и состязаний
Второй женой шахматиста стала Наталья Буланова, которая в 1999 году родила ему дочь Софью. На фото: Анатолий Карпов и Наталья Буланова перед регистрацией брака, 1987 год Второй женой шахматиста стала Наталья Буланова, которая в 1999 году родила ему дочь Софью. На фото: Анатолий Карпов и Наталья Буланова перед регистрацией брака, 1987 год
Одно из хобби Карпова &mdash; филателия. Шахматист &mdash; один из самых известных собирателей марок на территории СНГ, а стоимость его коллекции, по некоторым оценкам, составляет не менее &euro;13 млн. <br>На фото: Анатолий Карпов и Андрей Чесноков за просмотром альбома с марками Одно из хобби Карпова &mdash; филателия. Шахматист &mdash; один из самых известных собирателей марок на территории СНГ, а стоимость его коллекции, по некоторым оценкам, составляет не менее &euro;13 млн. <br>На фото: Анатолий Карпов и Андрей Чесноков за просмотром альбома с марками
Анатолий Карпов начал занимать общественно-политической деятельностью еще в советские времена и продолжает до сих пор. К примеру, с 1989 по 1991 год шахматист был депутатом Верховного совета СССР, а с 2011 по 2019 год &mdash; депутатом Государственной Думы VI и VII созывов и принял участие в создании 50 законодательных инициатив Анатолий Карпов начал занимать общественно-политической деятельностью еще в советские времена и продолжает до сих пор. К примеру, с 1989 по 1991 год шахматист был депутатом Верховного совета СССР, а с 2011 по 2019 год &mdash; депутатом Государственной Думы VI и VII созывов и принял участие в создании 50 законодательных инициатив
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов перед началом партий 8-го тура Турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге, 2021 год 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов перед началом партий 8-го тура Турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге, 2021 год
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Анатолий Карпов в 1974 году
Анатолий Карпов родился в семье инженера и домохозяйки. Отец будущего гроссмейстера Евгений Карпов – соавтор проектов РСЗО «Град» и шариковых бомб. Именно он привил своему сыну любовь к шахматам, начав обучать его этой игре, когда мальчику было пять лет. <br>На фото: Анатолий Карпов играет в шахматы с отцом Евгением Степановичем
В 1961 году Карпов выиграл первенство Челябинской области среди школьников, в девять лет он получил первый разряд по шахматам, в 11 лет выполнил норму кандидата в мастера спорта, в 14 лет стал мастером спорта СССР
Школу Карпов закончил с золотой медалью и подал документы в МГУ, однако не прошел по конкурсу. После этого он планировал поступить в Военно-механический институт в Санкт-Петербурге. Однако Михаил Ботвинник, который тренировал Карпова, обратился к министру высшего образования СССР Вячеславу Елютину с просьбой выделить для юного шахматиста дополнительное место в МГУ, чтобы тот оставался в Москве. <br>На фото: студент Анатолий Карпов с призом, выигранным на X первенстве мира по шахматам среди юношей
В 1969 году Карпов выиграл чемпионат мира по шахматам среди юношей, в следующем году стал чемпионом РСФСР, после чего получил звание гроссмейстера. В 1973—1974 он годах одержал победу на межзональном турнире и в матчах претендентов на первенство мира по шахматам. <br>На фото: Анатолий Карпов и Борис Спасский во время полуфинального матча претендентов на первенство мира по шахматам, 1974 год
3 апреля 1975 года Карпов, как победитель турнира претендентов, должен был встретиться в матче за звание чемпиона мира с действующим на тот момент обладателем титула Робертом Фишером. Однако поединок был сорван – американец сначала выдвинул ряд условий, а после и вовсе отказался от борьбы. Звание чемпиона мира было присуждено Карпову без игры
Анатолий Карпов — обладатель отточенной техники реализации своего преимущества. В своих матчах шахматист не бросался в острую атаку, а действовал спокойным и неспешным наступлением на противника. Такая тактика зачастую приносила ему уверенные победы
Анатолий Карпов – шестикратный победитель шахматных Олимпиад в составе СССР (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988)
За свою карьеру шахматист трижды выигрывал чемпионаты мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981), три раза становился победителем чемпионатов мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) (1993, 1996, 1998). На фото: Карпов раздает автографы после победы на чемпионате мира по шахматам в Багио, 1978 год
Карпов удерживал звание чемпиона мира на протяжении десяти лет, уступив его в 1985 году другому советскому шахматисту Гарри Каспарову
Первый брак Анатолия Карпова с Ириной Куимовой (на фото), в котором у гроссмейстера родился сын Анатолий (1979 год), не продержался долго и разрушился спустя три года после рождения ребенка. Распад семьи связывают с тем, что Карпов подолгу не бывал дома из-за регулярных турниров и состязаний
Второй женой шахматиста стала Наталья Буланова, которая в 1999 году родила ему дочь Софью. На фото: Анатолий Карпов и Наталья Буланова перед регистрацией брака, 1987 год
Одно из хобби Карпова — филателия. Шахматист — один из самых известных собирателей марок на территории СНГ, а стоимость его коллекции, по некоторым оценкам, составляет не менее €13 млн. <br>На фото: Анатолий Карпов и Андрей Чесноков за просмотром альбома с марками
Анатолий Карпов начал занимать общественно-политической деятельностью еще в советские времена и продолжает до сих пор. К примеру, с 1989 по 1991 год шахматист был депутатом Верховного совета СССР, а с 2011 по 2019 год — депутатом Государственной Думы VI и VII созывов и принял участие в создании 50 законодательных инициатив
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов перед началом партий 8-го тура Турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге, 2021 год
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