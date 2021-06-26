Тамаре Москвиной — 80
Самый успешный тренер спортивных пар в мире Тамара Москвина 26 июня отмечает юбилей – ей исполняется 80 лет. На сегодняшний день ученики заслуженного тренера СССР и России завоевали 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.
Любопытно, что начинала Москвина (в девичестве – Братусь) как одиночница и в 1950-60 годах пять раз выиграла чемпионат СССР. Также она первая придумала и исполнила на льду самое сложное вращение «бильман», авторство которого позже было ошибочно приписано швейцарской фигуристке Дениз Бильманн.
Однако в то время одиночное катание в СССР было слабым по международным меркам, и Москвиной не удалось приблизиться к пьедесталу на чемпионате Европы, а на чемпионат мира она ни разу не попала.
В сезоне-1964/65 спортсменка приняла решение перейти в парное катание. Это определило всю ее дальнейшую жизнь и привело к головокружительным успехам в карьере, подробнее о которых — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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