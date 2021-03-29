Гимном и цветами: как встретили сборную России по фигурному катанию
Сборная России по фигурному катанию в полном составе вернулась в Россию с проходившего в шведском Стокгольме чемпионата мира. Самолет с фигуристами приземлился в аэропорту Шереметьево в 3:45 по московскому времени. Спортсменов ждали несколько десятков болельщиков, которые при встрече исполнили гимн.
Чемпионат мира завершился полным триумфом сборной России, которая завоевала на турнире шесть медалей три из которых золотые. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским взяли золото и бронзу в спортивных парах. Виктория Синицина и Никита Кацалапов первенствовали в танцах на льду.
Такого количества медалей на мировом первенстве у сборной России не было 22 года. В последний раз подобное происходило только на далеком ЧМ-1999, когда золото завоевали Мария Бутырская, Алексей Ягудин, Елена Бережная / Антон Сихарулидзе в танцах на льду и Анжелика Крылова / Олег Овсянников в парном катании, также серебро взял Евгений Плющенко, бронзу — одиночница Юлия Солдатова.
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