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Канада слабой не бывает: Россия вылетела с ЧМ

Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 и покидает турнир. Российская команда повела в счете благодаря первому голу на турнире Евгения Тимкина во втором периоде, но в начале третьего периода Адам Хенрик сравнял счет в матче. Больше в основное время матча соперники голов забить не смогли, хотя моментов было достаточно у обеих команд. Дело дошло до овертайма в формате «3 на 3», где очередная ошибка россиян в защите привела к голу Эндрю Манджапане.

Несмотря на многочисленные разговоры о слабом составе Канады на этом чемпионате мира и не самый уверенный выход команды в плей-офф, который случился только благодаря победе Германии над Латвией в матче последнего тура группового этапа, Россия снова не смогла справиться с «кленовыми листьями».

Уверенная игра в групповом этапе, на котором Россия выиграла шесть матчей семи, в противостоянии с Канадой никак не помогла. Последний раз в рамках чемпионатов мира Россия обыграла Канаду десять лет назад: 20 мая 2011 года россияне выиграли в четвертьфинале турнира в Словакии.

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