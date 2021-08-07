Александра Пацкевич, которая 7 августа в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала золото Олимпиады в Токио, оказалась сотрудницей администрации президента, сообщили «РИА Новости». «Она наша сотрудница, находилась год в отпуске за свой счет, готовилась к Олимпиаде», — заявил собеседник агентства из АП.
Пацкевич 32 года, она начала заниматься в бассейне с пяти лет, параллельно ходила на бальные танцы. Александра — одна из наиболее титулованных синхронисток планеты: на ее счету три золота Олимпиад, 13 побед на чемпионатах мира и четыре на чемпионатах Европы. После победы в Токио она заявила, что эти Игры для нее последние.
«Главные слова я напишу в постах завтра, послезавтра. Расскажу, что случилось со мной на технической программе. Сейчас просто нет слов. Все эмоции, все силы отданы, чтобы завоевать эту золотую медаль. Я счастлива», — сообщила Пацкевич своим подписчикам в Instagram.
Александра Пацкевич вне бассейна — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Русалка из Кремля: чемпионка Пацкевич оказалась сотрудницей администрации президента
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