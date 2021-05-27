Телеграм: @gazetaru
Фоторепортажи   //   Спорт

Прощание с легендой: полвека последнему матчу Льва Яшина

27 мая 1971 года в столичных «Лужниках» состоялся прощальный матч знаменитого советского голкипера Льва Яшина, который позже был признан Международной футбольной федерацией (ФИФА) лучшим вратарем ХХ столетия. На глазах переполнивших главный стадион страны болельщиков cборная «Динамо», составленная из московских, киевских, минских и тбилисских бело-голубых, встретилась со сборной мира. В составе мировых звезд в СССР прилетели среди прочих Герд Мюллер, Бобби Чарльтон, Джачинто Факкетти, Христо Бонев, Жан Джоркаефф и Ладислау Мазуркевич.

Сам Яшин защищал динамовские ворота на протяжении первых 50-ти минут игры, не пропустив за это время голов и передав эстафету на последнем рубеже команды Владимиру Пильгую. К моменту замены легенды «Динамо» под руководством Константина Бескова вело со счетом 2:0 после ударов Виталия Хмельницкого и Йожефа Сабо, но в оставшееся время Кальман Месей и Петр Жеков принесли мировым звездам ничью.

Кадры исторического матча — в фотогалерее «Газеты.Ru».

close
Лев Яшин с игроками команды «Динамо» после своего прощального матча, 27 мая 1971 года Лев Яшин с игроками команды «Динамо» после своего прощального матча, 27 мая 1971 года
Стадион имени В.И. Ленина в Лужниках во время Международной встречи по футболу, между командами &laquo;Динамо&raquo; (Москва) и международной командой звезд футбола, посвященной советскому вратарю Льву Яшину, 27 мая 1971 года Стадион имени В.И. Ленина в Лужниках во время Международной встречи по футболу, между командами &laquo;Динамо&raquo; (Москва) и международной командой звезд футбола, посвященной советскому вратарю Льву Яшину, 27 мая 1971 года
Программка футбольного матча Программка футбольного матча
Капитан сборной команды &laquo;Динамо&raquo; Лев Яшин и капитан сборной команды звезд мирового футбола Бобби Чарльтон перед началом матча, посвященного проводам Льва Яшина, 27 мая 1971 года Капитан сборной команды &laquo;Динамо&raquo; Лев Яшин и капитан сборной команды звезд мирового футбола Бобби Чарльтон перед началом матча, посвященного проводам Льва Яшина, 27 мая 1971 года
Прощальный матч советского футболиста Льва Яшина, в котором встречались сборная Всесоюзного общества &laquo;Динамо&raquo; и сборная звезд мирового футбола, 27 мая 1971 года Прощальный матч советского футболиста Льва Яшина, в котором встречались сборная Всесоюзного общества &laquo;Динамо&raquo; и сборная звезд мирового футбола, 27 мая 1971 года
Прощальный матч советского футболиста Льва Яшина, 27 мая 1971 года Прощальный матч советского футболиста Льва Яшина, 27 мая 1971 года
Лев Яшин передает английскому футболисту Бобби Чарльтону повязку капитана сборной команды мира после своего прощального матча, 27 мая 1971 года Лев Яшин передает английскому футболисту Бобби Чарльтону повязку капитана сборной команды мира после своего прощального матча, 27 мая 1971 года
Сборная &laquo;Динамо&raquo; во главе с вратарем Львом Яшиным после матча со сборной мира, 27 мая 1971 года Сборная &laquo;Динамо&raquo; во главе с вратарем Львом Яшиным после матча со сборной мира, 27 мая 1971 года
Динамовцы Муртаз Хурцилава, Валерий Зыков и Владимир Пильгуй со Львом Яшиным на руках после окончания матча, 27 мая 1971 года Динамовцы Муртаз Хурцилава, Валерий Зыков и Владимир Пильгуй со Львом Яшиным на руках после окончания матча, 27 мая 1971 года
Прощальный матч советского футболиста Льва Яшина, 27 мая 1971 года Прощальный матч советского футболиста Льва Яшина, 27 мая 1971 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Названы победители
Названы победители "Евровидения-2021"
Сменила Украину на Россию и выиграла все: Волосожар -- 35
Сменила Украину на Россию и выиграла все: Волосожар -- 35
Умерла актриса Нина Шацкая
Умерла актриса Нина Шацкая
Богиня поп-музыки: Шер -- 75
Богиня поп-музыки: Шер -- 75
Лев Яшин с игроками команды «Динамо» после своего прощального матча, 27 мая 1971 года
Стадион имени В.И. Ленина в Лужниках во время Международной встречи по футболу, между командами «Динамо» (Москва) и международной командой звезд футбола, посвященной советскому вратарю Льву Яшину, 27 мая 1971 года
Программка футбольного матча
Капитан сборной команды «Динамо» Лев Яшин и капитан сборной команды звезд мирового футбола Бобби Чарльтон перед началом матча, посвященного проводам Льва Яшина, 27 мая 1971 года
Прощальный матч советского футболиста Льва Яшина, в котором встречались сборная Всесоюзного общества «Динамо» и сборная звезд мирового футбола, 27 мая 1971 года
Прощальный матч советского футболиста Льва Яшина, 27 мая 1971 года
Лев Яшин передает английскому футболисту Бобби Чарльтону повязку капитана сборной команды мира после своего прощального матча, 27 мая 1971 года
Сборная «Динамо» во главе с вратарем Львом Яшиным после матча со сборной мира, 27 мая 1971 года
Динамовцы Муртаз Хурцилава, Валерий Зыков и Владимир Пильгуй со Львом Яшиным на руках после окончания матча, 27 мая 1971 года
Прощальный матч советского футболиста Льва Яшина, 27 мая 1971 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Спорт /
Бесконечная серия пенальти: «Вильярреал» впервые выиграл Лигу Европы
Бесконечная серия пенальти: «Вильярреал» впервые выиграл Лигу Европы
20
Спорт /
Впервые за 17 лет: Россия проиграла Словакии на ЧМ
Впервые за 17 лет: Россия проиграла Словакии на ЧМ
10
Спорт /
«Шахматный король»: Анатолию Карпову — 70
«Шахматный король»: Анатолию Карпову — 70
15
Спорт /
Сменила Украину на Россию и выиграла все: Волосожар — 35
Сменила Украину на Россию и выиграла все: Волосожар — 35
14
Спорт /
Пережил инфаркт, взял ЧМ, поцеловал журналистку в прямом эфире: Касильясу – 40
Пережил инфаркт, взял ЧМ, поцеловал журналистку в прямом эфире: Касильясу – 40
12
Спорт /
«Лучший пупсик»: Леониду Слуцкому – 50
«Лучший пупсик»: Леониду Слуцкому – 50
13
Спорт /
В третий раз подряд: «Зенит» — чемпион России
В третий раз подряд: «Зенит» — чемпион России
10
Спорт /
«Авангард» впервые выиграл Кубок Гагарина
«Авангард» впервые выиграл Кубок Гагарина
15
Спорт /
«Позор вам»: футбольные фанаты выступили против Суперлиги
«Позор вам»: футбольные фанаты выступили против Суперлиги
10
Все фоторепортажи