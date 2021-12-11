В Москве представили форму сборной России для Олимпиады-2022

На «ВТБ Арене» прошел показ новой коллекции Zasport — официального поставщика одежды для российских спортсменов на XXIV Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Перед презентацией показа, в котором приняли участие не только модели, но и спортсмены, состоялось ледовое шоу. В том числе, для зрителей выступили фигуристы Алина Загитова и Евгений Плющенко со своим сыном Гном Гномычем.

Из-за того, что российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны, на экипировке есть только знак Олимпийского комитета России.

В целом коллекция выдержана в бело-сине-красной цветовой гамме, однако присутствуют модели и других цветов.

О том, что создали дизайнеры спортивной одежды для Олимпиады в Пекине, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».