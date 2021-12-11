11 декабря 2021, 12:38
Фото
В Москве представили форму сборной России для Олимпиады-2022
На «ВТБ Арене» прошел показ новой коллекции Zasport — официального поставщика одежды для российских спортсменов на XXIV Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.
Перед презентацией показа, в котором приняли участие не только модели, но и спортсмены, состоялось ледовое шоу. В том числе, для зрителей выступили фигуристы Алина Загитова и Евгений Плющенко со своим сыном Гном Гномычем.
Из-за того, что российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны, на экипировке есть только знак Олимпийского комитета России.
В целом коллекция выдержана в бело-сине-красной цветовой гамме, однако присутствуют модели и других цветов.
О том, что создали дизайнеры спортивной одежды для Олимпиады в Пекине, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Фигуристка Алина Загитова выступает перед презентацией коллекции на «ВТБ Арене», 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Фигуристка Екатерина Боброва демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Продюсер Яна Рудковская перед началом презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Актер Иван Чуйков перед началом презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Фигурист Евгений Плющенко выступает перед презентацией коллекции на «ВТБ Арене», 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Актриса Ирина Безрукова перед началом презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, дизайнер, основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина в окружении моделей после окончания презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Модель демонстрирует одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года
Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко выступает перед презентацией коллекции на «ВТБ Арене», 10 декабря 2021 года
Модели демонстрируют одежду на презентации коллекции бренда Zasport для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 10 декабря 2021 года