«У нас есть крылья»: в Токио открылась Паралимпиада
В Токио официально открыта летняя Паралимпиада-2020, которая, как и Олимпиада, была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.
В церемонии открытия приняли участие 183 сборные, включая и сборную Паралимпийского комитета России. Знаменосцами российской команды были десятикратный чемпион мира Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады Елена Паутова.
В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.
«У нас есть крылья» — таков девиз Паралимпиады в Токио. «Мы все знаем, что чувствуешь, когда ветер дует в лицо. Но паралимпийские атлеты знают, что неважно, в каком направлении дует ветер», — заявили организаторы.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях