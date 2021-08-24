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«У нас есть крылья»: в Токио открылась Паралимпиада

В Токио официально открыта летняя Паралимпиада-2020, которая, как и Олимпиада, была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

В церемонии открытия приняли участие 183 сборные, включая и сборную Паралимпийского комитета России. Знаменосцами российской команды были десятикратный чемпион мира Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады Елена Паутова.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

«У нас есть крылья» — таков девиз Паралимпиады в Токио. «Мы все знаем, что чувствуешь, когда ветер дует в лицо. Но паралимпийские атлеты знают, что неважно, в каком направлении дует ветер», — заявили организаторы.
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