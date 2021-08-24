24 августа 2021, 17:21 Фоторепортажи «У нас есть крылья»: в Токио открылась Паралимпиада

В Токио официально открыта летняя Паралимпиада-2020, которая, как и Олимпиада, была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.



В церемонии открытия приняли участие 183 сборные, включая и сборную Паралимпийского комитета России. Знаменосцами российской команды были десятикратный чемпион мира Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады Елена Паутова.



В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.



«У нас есть крылья» — таков девиз Паралимпиады в Токио. «Мы все знаем, что чувствуешь, когда ветер дует в лицо. Но паралимпийские атлеты знают, что неважно, в каком направлении дует ветер», — заявили организаторы.

close На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год Сборная команда России на церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр, 2021 год Спортсмены сборной команды России на церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр, 2021 год Российские спортсмены, члены сборной России (команда ПКР) на церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр. Справа - знаменосцы Елена Паутова и Андрей Вдовин, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр, 2021 год Артисты на церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год Зажжение олимпийского огня на церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год На церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио, 2021 год

